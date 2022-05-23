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نيبينزيا: الإعلام الغربي اعترف بحقيقة أن العديد من سكان بوتشا قتلوا بمدفعية الجيش الأوكراني

أخبار روسيا

نيبينزيا: الإعلام الغربي اعترف بحقيقة أن العديد من سكان بوتشا قتلوا بمدفعية الجيش الأوكراني
Globallookpress
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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أشار ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى أن الإعلام الغربي اضطر للاعتراف بحقيقة أن العديد من المدنيين في بوتشا الأوكرانية قتلوا بقذائف المدفعية الأوكرانية.

وقال نيبينزيا في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الإعلام الغربي روج لمقتل المدنيين في بوتشا على أيدي القوات الروسية، بأمر من الحكومات الغربية".

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وأضاف أن وسائل الإعلام هذه "أخفت جميع الأدلة والحقائق الموضوعية حول مقتل المدنيين، وبدلا من ذلك أنتجت سيناريوهات مزيفة".

وتابع: "تحت ضغط الوقائع والحقائق، اضطرت وسائل الإعلام الغربية للاعتراف بأن العديد من المدنيين في بوتشا لم يموتوا متأثرين بجراحهم من أعيرة نارية كما تدعي أوكرانيا، بل قتلوا جراء قذائف مدفعية عفا عليها الزمن، استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية أثناء قصف هذه المدينة".

المصدر: "نوفوستي" 

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