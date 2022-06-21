الولايات المتحدة تقرر الحد من استخدام الألغام المضادة للأفراد

أعلن البيت الأبيض عن قرار الولايات المتحدة الحد من استخدام الألغام المضادة للأفراد، والتخلص منها فعليا بشكل تدريجي خارج شبه الجزيرة الكورية.

وذكر بيان لرئيس الدائرة الصحفية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون يوم الثلاثاء، أنه "بقرار من الرئيس (جو بايدن)، ستجمع الولايات المتحدة بين السياسة المتعلقة باستخدام هذه الأسلحة خارج كوريا شبه جزيرة مع الأحكام الرئيسية لاتفاقية أوتاوا" التي تنص على حظر الألغام المضادة للأفراد لعام 1997.

المصدر: تاس