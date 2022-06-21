العسكريون الدنماركيون في لاتفيا يشتكون من نقص السراويل الداخلية

اشتكى العسكريون الدنماركيون، الذين تم نشرهم في لاتفيا بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، من عدم وجود ملابس داخلية لهم ومن اضطرارهم للعيش في خيام مهترئة وعفنة.

ووفق ما نقلته صحيفة DR عن أحد الجنود: "ليس لدينا حتى ما يكفي من السراويل الداخلية، ناهيك عن الذخيرة. هذه هي أتعس فترة في حياتي، وخلال 20 عاما من الخدمة".

بالإضافة إلى ذلك، وفقا للصحيفة، كانت الخيام المهترئة بالعفن تنتظر الجنود في لاتفيا.

وأكد ضابط أنه "نتيجة لذلك، فإن مستوى التدريب آخذ في الانخفاض. وهذا يمكن أن يكلفني والآخرين حياتنا".

المصدر: نوفوستي