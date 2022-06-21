الممثل بن ستيلر خلال لقائه زيلينسكي: لقد تركت مهنة التمثيل الرائعة من أجل هذا! (فيديو)

خلال جولته في أوكرانيا، التقى الممثل والمبعوث الإنساني، بن ستيلر، باللاجئين والمسؤولين، بمن فيهم الرئيس، فلاديمير زيلينسكي، في إطار زيارته للمنطقة بمناسبة يوم اللاجئ العالمي.

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وقال ستيلر لزيلينسكي خلال اجتماع في كييف: "إنه لشرف عظيم لي..إنه لأمر رائع حقا..أنت بطلي".

وأعرب ستيلر عن دهشته من زميله الممثل زيلينسكي، الذي لعب دور رئيس أوكرانيا على شاشة التلفزيون قبل أن يصبح زعيم الحياة الواقعية في البلاد، حول "الطريقة التي جمع بها البلاد والعالم"، على حد قوله.

وأضاف: "لقد تركت مهنة التمثيل الرائعة من أجل هذا".

في حين أجاب زيلينسكي قائلا: "لست رائعا مثلك!".

كما التقى ستيلر، نجم فيلم "زولاندر" وسفير النوايا الحسنة لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بالسفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا، بريدجيت برينك، في لفوف وزار مدينتي إيربين وماكاروف بالقرب من كييف.

"You're my hero," Actor Ben Stiller tells Ukrainian President Volodmyr Zelenskyy on Monday. Stiller met with Zelenskyy during a trip that included a stop in Irpin, the scene of heavy fighting early in the Russian invasion. pic.twitter.com/Z4Knospbv0 — CBS News (@CBSNews) June 20, 2022

وتسعى الأوساط السياسية والعسكرية والإعلامية والثقافية الغربية إلى إظهار زيلينسكي بمظهر البطل الإيجابي، وتفتح له كافة منصاتها وتقدم له مختلف أنواع الدعم، مقابل حظر شبه كلي على المنصات الإعلامية التي تخالفها الرأي فيه سواء كنت منصات روسية أو غيرها.

المصدر: "واشنطن بوست" + "سي بي إس نيوز"