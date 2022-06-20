المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة الكولومبية يؤيد توزيع الكوكايين مجانا

عرض المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية الكولومبية رودولفو هيرنانديز، تقديم "جرعات مجانية" من الكوكايين للمتعاطين، لوضع حد للاتجار بالمخدرات في البلاد.

هيرنانديز الذي يُقارن غالبا بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قال: "إذا أعطينا المخدرات مجانا للمدمنين، سواء عن طريق الوريد أو الأنف أو الفم، فإن الطلب لن يعد موجودا".

إقرأ المزيد

وكان هيرنانديز خسر في الجولة الثانية من الانتخابات، إذ اختار الكولومبيون في 19 من الجاري المرشح اليساري غوستافو بيترو.

وشكلت المخدرات قضية مركزية في انتخابات رئاسة البلاد التي تعد أكبر منتج للكوكايين في العالم.

وتناول كلا المرشحين تلك القضية، وقدما اقتراحاتهما حولها، وبينما أعلن بيترو أنه مع استبدال زراعة الكوكا (النبات الذي يصنع منه الكوكايين) بالقنب الهندي، قال هيرنانديز إنه مع توزيع الكوكايين مجانا.

المصدر: موقع إذاعة "مونت كالو"