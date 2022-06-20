بوريل: تقييد فيلنيوس عبور البضائع إلى كالينينغراد تنفيذ لعقوبات الاتحاد الأوروبي

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية الأمنية جوزيب بوريل، إن تقييد ليتوانيا عبور البضائع إلى كالينينغراد الروسية، ليس قرارا أحادي الجانب، ولكنه تنفيذ لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن بوريل قوله "كما أكد زميلي الليتواني، لم تتخذ ليتوانيا أي قيود وطنية أحادية الجانب، لكنها نفذت فقط عقوبات الاتحاد الأوروبي".

وذكر بوريل أيضا أن السلطات الليتوانية طلبت توضيحات من المفوضية الأوروبية بشأن هذه المسألة وتلقتها.

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيواصل التحقق من الجوانب القانونية لهذه الإجراءات "لضمان مراعاة جميع القواعد بشكل كامل".

بالإضافة إلى ذلك، زعم بوريل أن عبور الركاب والبضائع غير المشمولة بالعقوبات مستمر.

وطالبت وزارة الخارجية الروسية في 20 يونيو، ليتوانيا على الفور برفع القيود المفروضة على نقل جزء من البضائع بالسكك الحديد إلى مقاطعة كالينينغراد، مضيفة أنه بخلاف ذلك، يحتفظ الجانب الروسي بالحق في التصرف لحماية مصالحه الوطنية.

المصدر: نوفوستي