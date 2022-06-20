الخارجية الروسية: إجراءات ليتوانيا "معادية" ونحتفظ بحق حماية مصالحنا الوطنية

أعلنت الخارجية الروسية إخطار القائمة بأعمال ليتوانيا بأنه إن لم ترفع بلادها القيود التي فرضتها على عبور البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية، فإن موسكو ستتخذ إجراء الرد المناسب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "نعتبر الإجراءات الاستفزازية للجانب الليتواني التي تنتهك الالتزامات القانونية الدولية لليتوانيا، ولاسيما البيان المشترك لروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي بشأن العبور بين كالينينغراد وبقية أراضي روسيا الاتحادية لعام 2002، معادية بشكل علني".

وأضافت أنه "إن لم ترفع القيود عن عبور البضائع بين كالينينغراد وبقية أراضي روسيا الاتحادية عبر ليتوانيا بالكامل في المستقبل القريب، فإن روسيا تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات حماية مصالحها الوطنية".

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وأعلنت ليتوانيا يوم الأحد أنها أوقفت النقل بالسكك الحديدية لجزء من الشحنات من الأراضي الروسية إلى كالينينغراد، وأن هذه القيود قد تنسحب على إمدادات الوقود اعتبارا من الـ10 من أغسطس المقبل.

المصدر: RT