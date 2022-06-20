ليتوانيا: قرار حصار كالينينغراد بمشاورة المفوضية الأوروبية وتحت قيادتها

صرح وزير الخارجية الليتواني، غابرييليوس لاندسبيرغيس، بأن ليتوانيا فرضت الحصار على عبور عدد من السلع الخاضعة للعقوبات عبر أراضيها بعد مشاورات مع المفوضية الأوروبية وتحت قيادتها.

جاء ذلك قبيل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية. حيث كانت شركة السكك الحديدية الليتوانية قد أبلغت شركة سكك حديد كالينينغراد، 17 يونيو الجاري، بإنهاء عبور عدد من السلع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

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من جانبه علق حاكم منطقة كالينينغراد، أنطون أليخانوف، بأن مجمع العبارات البحرية سيكون بإمكانه التعامل مع الشحنات الجديدة بسبب تقييد العبور البري عبر ليتوانيا، كما أن نقل المنتجات النفطية إلى منطقة كالينينغراد عبر ليتوانيا سيستمر حتى 10 أغسطس.

من جانبه صرح رئيس لجنة حماية السيادة التابعة لمجلس الاتحاد، أندريه كليموف، اليوم الاثنين، 20 يونيو، بأن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تصحيح الوضع، وإلا سيكون لروسيا حرية التصرف في حل قضية العبور بأي وسيلة، وبحسب قوله فإن "الناتو" بذلك يفرض حصارا على منطقة روسية بمساعدة ليتوانيا، وهو ما يمثل اعتداء مباشرا على روسيا، ما يضطرها إلى الدفاع عن النفس.

المصدر: نوفوستي