قال تشارلز غاف، رئيس مركز "معهد الحريات" الفرنسي، إن الفرنسيين بدأوا يدركون أن ماكرون يتظاهر بانهماكه في حل النزاع في أوكرانيا عوضا عن الالتفات "لشعبه المعذب" بكلفة الطاقة والغذاء.

وقال الخبير الفرنسي لوكالة "نوفوستي" إن الرئيس إيمانويل "ماكرون ليس مهووسا بأوكرانيا. إنه لا يهتم على الإطلاق، ويستخدم الصراع هناك بسخرية للتظاهر بأنه رئيس أوروبا، ويتفاوض مع بوتين وزيلينسكي. وقد بدأ الفرنسيون يفهمون أن رئيسهم يتظاهر فقط بأنه مشغول للغاية".

وقيّم غاف رحلة ماكرون إلى كييف، التي جرت قبل ثلاثة أيام من الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، بأنها "مهمة دعم مثيرة للشفقة" لم يستفد منها الأوكرانيون.

وأضاف أنه بناء على نتائج الانتخابات البرلمانية، فإن ماكرون "ميت سياسيا"، فخلال السنوات الخمس المقبلة كرئيس، لا يمكن إلا أن يكتفي بافتتاح المعالم الأثرية وزيارة المدارس واستقبال الضيوف.

ولفت إلى أن ماكرون "كرر الخطأ الفاضح الذي ارتكبه خلال الانتخابات الرئاسية، حيث تظاهر بأنه مشغول للغاية في إنقاذ العالم، وسافر إلى كييف، عندما كان ينبغي عليه أن يدعم مؤيديه ويقود حملته في جميع أنحاء فرنسا من أجل أغلبية رئاسية".

وأشار إلى أن ماكرون يجب أن يساعد "الشعب الفرنسي المعذب" في وقت ترتفع فيه كلفة الطاقة والغذاء وكل شيء آخر.

وقال الخبير إن "الركود المقبل اختناق بطيء سيجلب اليأس. ومن المستحيل العيش على الدخل من العمل".

المصدر: نوفوستي