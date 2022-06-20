الكرملين يعلق على تصريح كييف حول خطط استئناف المفاوضات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، معلقا على تصريحات كييف حول خطط استئناف المفاوضات مع روسيا في أغسطس، إنها تدل بشكل بليغ على جدية أوكرانيا تجاه المفاوضات.

وأضاف بيسكوف، خلال رده على سؤال صحفي حول هل موسكو مستعدة الانتظار حتى أغسطس لاستئناف المفاوضت مع أوكرانيا: "هذا الطرح يعتبر استعراضا بليغا جدا لنظرة أوكرانيا تجاه المفاوضات مع روسيا. في الواقع، نحن نعرف هذا الأسلوب الأوكراني منذ فترة طويلة، وبهذا الشكل لم تقدم أوكرانيا أي جديد في هذا المجال".

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المصدر: نوفوستي