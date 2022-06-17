الكرملين لا يستبعد استئناف المفاوضات مع أوكرانيا

صرح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه لا يستبعد استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أنه لم يتحقق أي تقدم على هذا المسار بعد.

وقال بيسكوف للصحفيين يوم الجمعة، ردا على سؤال حول إمكانية استئناف المفاوضات: "لا يمكن استبعاد المفاوضات أبدا. والتقدم غير موجود كالسابق".

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وكانت وسائل الإعلام قد نقلت في وقت سابق عن رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي قوله، إن الحوار قد يستأنف في وقت قريب.

وتجدر الإشارة إلى أن سلوتسكي كان عضوا في الوفد الروسي الذي شارك في مفاوضات السلام مع الجانب الأوكراني على أراضي بيلاروس وفي إسطنبول.

المصدر: نوفوستي