قال نائب وزير الخارجية البولندي مارتشين بشيداتش، في حديث اليوم، إن وزارته لا تملك أي معلومات عن مواطني بلاده المشاركين في الأعمال القتالية على أراضي أوكرانيا.

في وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أكبر عدد بين المرتزقة قدموا إلى أوكرانيا للقتال، هم من بولندا - 1831 شخصا، وتم مع حلول 17 يونيو القضاء على 378 شخصا منهم وعاد 272 إلى وطنهم.

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وأضاف نائب الوزير: "هناك بولنديون يعبرون الحدود البولندية الأوكرانية في هذا الاتجاه والآخر، ويعلنون عن أغراض مختلفة لزيارتهم - البزنس، والسياحة. بالطبع، لدى وزارة الداخلية والإدارة معلومات حول عدد مواطني بولندا الموجودين في أوكرانيا. والحديث عن آلاف الأشخاص الذين يأتون إلى أوكرانيا لأغراض مختلفة. في الوقت نفسه، ليس لدي أي معلومات عن موضوع أولئك الذين يقاتلون هناك".

المصدر: نوفوستي