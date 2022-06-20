بوريل: هناك تقدم ما في مسألة تصدير الحبوب الأوكرانية

اعتبر رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، أن تسوية القضية حول تصدير الحبوب الأوكرانية "تتحرك إلى الأمام تدريجيا"، معبرا عن ثقته بأن تتمكن الأمم المتحدة من تحقيق التسوية".

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وقال بوريل قبل بداية جلسة وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "إننا نتحرك إلى الأمام، وآمل بألا يتمكن أحد من مقاومة الضغط الدولي وأنا متأكد من أن الأمم المتحدة ستتوصل في النهاية إلى اتفاق... نحن ندعم الجهود الأممية لإلغاء حظر صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية".

وفي الوقت ذاته أشار بوريل إلى خطر تطور الأزمة الغذائية العالمية والمجاعة وخاصة في بلدان إفريقيا، مضيفا: "أريد أن أعبر مرة أخرى عن قلقي من الخطر الحقيقي لوقوع مجاعة في العالم وخاصة في إفريقيا".

كما شدد من جديد على موقف الاتحاد الأوروبي الذي يرى أن سبب الأزمة العالمية في مجالي الطاقة والأمن الغذاني هو ليس العقوبات الأوروبية تجاه روسيا بل الوضع في أوكرانيا. وتابع: "أريد أن أشير مرة أخرى إلى أن هذه الأزمة تثيرها ليست العقوبات الأوروبية. إنه العقوبات لا تستهدف الغذاء وإمداداته وكذلك توريد الأسمدة".

وكتب بوريل، السبت الماضي، أن الاتحاد الأوروبي ينوي العمل مع شركائه بما فيها الأمم المتحدة لمنع وقف إمدادات الغذاء إلى السوق العالمية الذي سببته العقوبات المفروضة على روسيا.

المصدر: نوفوستي