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بوريل لم يكمل هذه الجملة: "يمكنكم شراء المواد الغذائية من روسيا بحرية"

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بوريل لم يكمل هذه الجملة:
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قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إنه يمكن لكل من يرغب، شراء المواد الغذائية والأسمدة من روسيا بكل حرية.

وأضاف لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "عقوباتنا لا تنطبق على الأسمدة والمواد الغذائية. من يريد شراءها يمكنه فعل ذلك بحرية تامة".

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ولكن بوريل تعمد عدم الإشارة إلى أن قيود الاتحاد الأوروبي قد عطلت سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم وخلقت مشاكل في دفع ثمن الحبوب، بسبب فصل البنوك الروسية الرئيسية عن نظام الدفع SWIFT.

المصدر: تاس

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