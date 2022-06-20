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جمهورية دونيتسك: مقتل شخصين جراء قصف أوكراني

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جمهورية دونيتسك: مقتل شخصين جراء قصف أوكراني
Sputnik
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أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل شخصين وإصابة 6 آخرين جراء القصف الأوكراني لأراضي الجمهورية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

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مقتل 7 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

وجاء في بيان صدر عن المقر ونشر في صفحته على "تلغرام": "خلال الساعات الـ24 الأخيرة أي من الساعة 08:00 صباحا من 19 يونيو إلى الساعة 08:00 صباحا من اليوم الاثنين أدى القصف الأوكراني لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية إلى مقتل شخصين وإصابة 6 مدنيين آخرين".

وفي اليوم الماضي قالت قيادة الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن 7 مدنيين قتلوا نتيجة قصف الجيش الأوكراني لأراضي الجمهورية.

المصدر: نوفوستي

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