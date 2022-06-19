 
مباشر

مقتل 7 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

أخبار العالم

مقتل 7 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t9dn

قالت قيادة الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن سبعة مدنيين لقوا مصرعهم نتيجة قصف الجيش الأوكراني لأراضي الجمهورية خلال اليوم الماضي.

وذكرت القيادة في بيانها اليوم، أن القصف أسفر كذلك عن إصابة 24 شخصا آخر بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان: "على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، من الساعة 8:00 صباحا يوم 18 يونيو حتى الساعة 8:00 صباحا يوم 19 يونيو، قتل سبعة أشخاص وأصيب 24 آخرون نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

إقرأ المزيد
الجيش الأوكراني يهاجم وسط مدينة دونيتسك
الجيش الأوكراني يهاجم وسط مدينة دونيتسك

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية تفتح نيرانها بشكل يومي على مدن وقرى جمهورية دونيتسك من المدفعية الثقيلة ومدافع الهاون وراجمات الصواريخ.

 

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا