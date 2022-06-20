وسائل إعلام عبرية: خيام الاحتجاج على ارتفاع الأسعار تنتشر في أرجاء إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن خياما احتجاجية ضد ارتفاع الأسعار العالمية وخاصة المنازل نصبت في تل أبيب ومدن أخرى بإسرائيل.

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وذكر في التفاصيل أن خياما مماثلة نصبت في الأيام الأخيرة في مدن مثل بئر السبع وبرديس حنا وروش هاين، وأن عشرات الأشخاص نصبوا خياما يوم الأحد في شارع روتشيلد بإسرائيل للتعبير "عن رفضهم للأوضاع".

ونقل عن يوتام هارباز، ويوصف بأنه أول من نصب خيمته في الشارع قوله: "أنا أعيش في شقة مشتركة في حي نيفيه شانان في تل أبيب وقد أتيت للاحتجاج على الزيادات الجنونية في الإيجارات" مؤكدا "نريد إحداث تغيير حقيقي، ليس فقط في إسرائيل".

وصرح ايدو بن نون، وهو شريك يوتام هارباز ونصب هو الآخر خيمته في الشارع قائلا: "سنبقى هنا مهما استغرق الأمر. الهدف هو إعادة مسألة ارتفاع أسعار المنازل إلى جدول الأعمال، هذه المرة بهدف التغيير الحقيقي".

i24news.tv

وشدد جيل شاحار، صاحب مبادرة الحركة في بارديس حنا وسط اسرائيل، على أن "تكلفة المعيشة أصبحت لا تطاق، ليس فقط للشباب، ولكن أيضا للعائلات التي لا تستطيع إنهاء الشهر. ندعو الجميع للانضمام إلينا".

وجرى حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية "نصب خيام احتجاجية في مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة مثل بئر السبع وبرديس حنا وروش هاين، ويتوقع المنظمون وصول العشرات من المشاركين في الساعات القادمة".

وفي إطار تعليقه على الحدث، قال موقع قناة تلفزيون "i24NEWS" إن هذه الحركة "بمثابة صدى لانتفاضة الخيام عام 2011، أهم حركة اجتماعية في تاريخ البلاد، والتي بدأت بنصب الخيام على نفس الجادة الراقية"، مشيرا أنه من المقرر أيضا تنظيم مظاهرة كبيرة ضد زيادة الأسعار في 2 يوليو.

المصدر: i24NEWS