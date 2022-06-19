إعلام إسرائيلي: مخاوف على حياة الإسرائيليين من السفر إلى مصر والأردن والإمارات والبحرين

أشارت القناة "13" العبرية إلى أن المخاوف من استهداف إيران للإسرائيليين في الخارج تزداد، حيث لم تعد تقتصر على تركيا بل صارت تنسحب على دول عربية.

وأشارت القناة إلى أن مسؤولين إسرائيليين "عبروا عن مخاوفهم وخشيتهم من أن يصل التهديد على حياة الإسرائيليين الذين يمكثون في الأردن ومصر والإمارات والبحرين، وقالوا إنه حاليا لا يوجد حدث محدد بالخصوص في هذه المرحلة".

ونقلت عن مسؤول سياسي قوله: "إذا تواصلت الجهود الإيرانية ستؤدي إلى مخاطر على حياة الاسرائيليين في هذه الدول".

وأضاف: "أنا كنت سأوصي الإسرائيليين عدم السفر إلى هذه الدول، وإن قرروا السفر يجب عليهم اتباع التعليمات الأمنية والانتباه إلى كل حدث استثنائي.. حاليا يوجد تحذير من السفر إلى هذه الدول لكنه ليس بمستوى التحذير إلى تركيا".

المصدر: I24