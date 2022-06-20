لوغانسك: الجيش الأوكراني قصف أراضينا مرتين خلال اليوم الماضي

قالت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، في بيان لها اليوم، إن الجيش الأوكراني قصف أراضي الجمهورية مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستخدمت القوات الأوكرانية خلال هذا القصف، منظومة "توشكا-أو" الصاروخية وراجمات الصواريخ "أورغان".

وأضاف البيان: "تم تسجيل حالتي قصف من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا، وجرى خلالهما استهداف بلدتي ستاخانوف وخوروشيه بصاروخ من طراز توشكا-أو، بـ16 قذيفة من راجمة صواريخ من طراز أورغان". ويجري التحقق من عواقب هذا القصف.

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ويشار إلى أن القوات الأوكرانية، تستهدف بشكل دوري الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في مختلف مدن وبلدات دونباس، وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى ودمار كبير في المباني.

المصدر: تاس