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لوغانسك: الجيش الأوكراني قصف أراضينا مرتين خلال اليوم الماضي

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لوغانسك: الجيش الأوكراني قصف أراضينا مرتين خلال اليوم الماضي
AP
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قالت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، في بيان لها اليوم، إن الجيش الأوكراني قصف أراضي الجمهورية مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستخدمت القوات الأوكرانية خلال هذا القصف، منظومة "توشكا-أو" الصاروخية وراجمات الصواريخ "أورغان".  

وأضاف البيان: "تم تسجيل حالتي قصف من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا، وجرى خلالهما استهداف بلدتي ستاخانوف وخوروشيه بصاروخ من طراز توشكا-أو، بـ16 قذيفة من راجمة صواريخ من طراز أورغان". ويجري التحقق من عواقب هذا القصف.

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ويشار إلى أن القوات الأوكرانية، تستهدف بشكل دوري الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في مختلف مدن وبلدات دونباس، وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى ودمار كبير في المباني.

المصدر: تاس

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