نائب المستشار الألماني يتحدث عن "ليّ الذراع" في مجال الغاز مع روسيا

قال نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، في حديث تلفزيوني، إن وضع الطاقة في ألمانيا لا يزال "جديا ومتوترا" وسط تراجع إمدادات الغاز من روسيا.

وقام هابيك، الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد في بلاده، بتشبيه ما يجري بـ"ليّ الذراع"( Arm wrestling) بين برلين وموسكو.

وأضاف: "هذا يشبه ليّ الذراع. في الماضي، كان لروسيا يد أطول في البداية، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا الحصول على يد أقوى بواسطة الجهود المبذولة".

ووفقا له، تبقى خزانات الغاز حاليا ممتلئة بنسبة 57 في المائة، في حين أن النسبة المطلوبة 90 في المائة.

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واقترح الوزير، الذي ينتمي إلى حزب "الخضر" الألماني، تحقيق الأهداف المحددة مع حلول الشتاء عن طريق شراء الغاز و"التقنين".

وقال: "هذه النسبة ليست سيئة للغاية في هذا الوقت من العام، لكنها ليست كافية ونحن بحاجة لتعبئة الخزانات تحت الأرضية خلال الصيف".

في 14 يونيو أعلنت شركة غازبروم، أنها لا تستطيع استخدام سوى ثلاث وحدات ضخ فقط في محطة "بورتوفايا"، بسبب رفض شركة "سيمنس" الألمانية إعادة المعدات في الوقت المحدد بعد صيانتها.

وفي اليوم التالي، أعلنت الشركة الروسية أنها ستوقف عمل توربين غازي آخر من شركة "سيمنس في نفس المحطة، واعتبارا من 16 يونيو، سيكون بمقدورها توفير ما لا يزيد عن 67 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى "السيل الشمالي" من أصل 167 مليون متر مكعب.

المصدر: نوفوستي