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خامنئي: الأزمة الأوكرانية ناجمة عن مخطط الغربيين لتوسيع الناتو

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خامنئي: الأزمة الأوكرانية ناجمة عن مخطط الغربيين لتوسيع الناتو
Gettyimages.ru
المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي
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أكد مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي أن الأزمة الأوكرانية ناجمة عن المخطط الغربي لتوسيع حلف الناتو، في إطار طموحات الحلف التوسعية.

وقال خامنئي خلال استقباله رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إن "المشكلة الرئيسية في القضية الأوكرانية، ناجمة عن مخطط الغربيين لتوسع حلف الناتو، وذلك في إطار خطتهم التوسعية التي يسعون لتمريرها أينما وطئت أقدامهم".

وأضاف أنه "يجب مراقبة التطورات بدقة وحذر، لأن الأمريكيين والغربيين يسعون على الدوام لتوسيع نطاق هيمنتهم في شتى المناطق، ومنها منطقتي شرق وغرب آسيا، والمساس بسيادة واقتدار بلدانها".




المصدر: "إرنا" 

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