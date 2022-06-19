ستولتنبرغ: روسيا تهديد أمني للناتو في عقيدة الحلف الجديدة

كشف الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن روسيا ستعتبر تهديدا أمنيا في عقيدة الحلف الاستراتيجية الجديدة التي يعتزم الناتو تبنّيها في قمة مدريد أواخر الشهر الجاري.

وقال لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية: "سنعلن أن روسيا لم تعد شريكا للحلف، ولكنها تشكل تهديدا لأمننا وسلامنا واستقرارنا".

ولفت إلى أن الصين سيشار إليها في العقيدة الجديدة للحلف لأول مرة، وأن "صعودها يمثل تحديا لمصالحنا وقيمنا وأمننا".

وأشار إلى أن "الناتو هو منظمة دولية قائمة على القواعد، وفي عصر المنافسة الاستراتيجية، سيتطلب ذلك الحفاظ على تعاون أوثق مع الدول الشريكة، ومن يشاطرون الاتحاد الأوروبي قيمه ومثله".

وأضاف: "التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي وصل إلى مستوى غير مسبوق في عدد من القضايا بما فيها دعم أوكرانيا".

وأشار إلى أن "التحالف يعمل اليوم في بيئة أمنية معقدة بشكل متزايد ويواجه العديد من المشاكل في آن واحد".

ومن المقرر أن تعقد قمة "الناتو" يومي 29 و30 يونيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

المصدر: "إنترفاكس" + "بيلد أم زونتاغ" الألمانية