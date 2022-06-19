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قوات لوغانسك ودونيتسك: مقتل عشرات الأفراد وتدمير العديد من الآليات الأوكرانية  

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قوات لوغانسك ودونيتسك: مقتل عشرات الأفراد وتدمير العديد من الآليات الأوكرانية  
AP
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قالت قيادة القوات في جمهورية لوغانسك الشعبية، إن وحداتها تمكنت من قتل 32 عسكريا من الجيش الأوكراني وتدمير 5 ناقلات جنود مدرعة تابعة له.

وأضافت القيادة في بيانها اليوم: "خلال اليوم الماضي تكبد العدو خسائر في القوة البشرية والمعدات العسكرية: 32 فردا، وخمس ناقلات جند مدرعة، وثلاث آليات".

وأشار البيان إلى أن ثلاثة من جنود العدو ألقوا أسلحتهم واستسلموا - "اتخذوا القرار الصحيح، وبذلك أنقذوا حياتهم".

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من جانبها قالت قوات جمهورية دونيتسك، إن خسائر العدو الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية، زادت على 30 شخصا وتم كذلك تدمير 3 راجمات صواريخ "غراد" وسيارتين مدرعتين وطائرة واحدة بدون طيار من طراز "فوريا".

المصدر: نوفوستي

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