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تعرّض دونيتسك لقصف عنيف من قوات كييف

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تعرّض دونيتسك لقصف عنيف من قوات كييف
AFP Andrey Krasnoschekov
قصف أوكراني على دونيتسك - أرشيف
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أعلنت قيادة القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك أن القوات الأوكرانية تواصل قصف مدينة أفدييفكا بقذائف المدفعية من عيار 155 ملم.

وأشارت إلى "قصف مكثف من القوات الأوكرانية، لوسط المدينة بالمدفعية".

وقالت: "تم تسجيل إحدى الضربات في شارع يونيفرسيتسكايا بالقرب من سينما زفيوزدوتشكا".

وأكدت أن "الفاصل بين القصف يستغرق حوالي دقيقة إلى دقيقتين".

وأوضحت أن "إحدى قذائف القوات الأوكرانية أحدثت أضرارا بمبنى جامعة دونيتسك الوطنية".

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف مدينة دونيتسك ومحيطها بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ التي تطال الأحياء السكنية والمرافق المدنية.

واضطر أحد مستشفيات الولادة في المدنية الأربعاء الماضي، إلى تعليق عمله ونقل نزيلاته إلى مشاف أخرى بعد تعرض مبناه لقصف أوكراني مباشر.

المصدر: RT

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