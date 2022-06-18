الجيش الروسي ينهي تطهير شاطئ في ماريوبول من الألغام

أزال الجيش الروسي الألغام من الشاطئ في قرية بيسشاني في ماريوبول، حسبما أفاد الأدميرال فيكتور كوتشيمازوف، قائد قاعدة نوفوروسيسك البحرية.

وأضاف كوتشيمارزوف:"اكتملت عمليات التحكم في الشاطئ الرملي في قرية بيشانكا في مدينة ماريوبول. الشاطئ نظيف، ويمكن لسكان المدينة القدوم إلى هنا للاستجمام في بحر آزوف".

وأثناء إزالة الألغام، تم تدمير الألغام المضادة التي زرعها الجيش الأوكراني والمسلحون في بداية العام.

المصدر: نوفوستي