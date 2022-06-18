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بومبيو يكشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال سليماني

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بومبيو يكشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال سليماني
AFP
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كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو في حديث لقناة "العربية" عن تفاصيل جديدة حول اتخاذ قرار اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

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وقال بومبيو إن الإدارة الأمريكية سمعت تحذيرات مفادها أنه إذا قتلت الجنرال قاسم سليماني فإن ذلك سيؤدي إلى حرب، وهي التحذيرات نفسها التي سمعتها الإدارة الأمريكية حين قررت الانسحاب من الاتفاق النووي وأيضا حين نقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وأكد بومبيو أن أمريكا قامت بقتل قاسم سليماني لأنها على أهبة الاستعداد لحماية الشعب الأمريكي، ولأن سليماني كان منخرطا في مخطط لقتل 500 أمريكي، وقد تمكنت الإدارة الأمريكية من إحباط هذا المخطط.

وأردف بومبيو أن أمريكا عملت على حماية أصولها في العراق ومواطنيها في سوريا وفي كافة أرجاء العام منذ فترة طويلة جدا.

ولفت إلى أن أمريكا كانت تراقب تحركات فيلق القدس وتعمل على مشروع قتل سليماني بشكل مستمر حتى تسنت لها الفرصة لإيقاف ما كان هجوما وشيكا على الموارد والأصول والمواطنين، فأصدر الرئيس الأمريكي القرار بالقضاء عليه.

المصدر: "العربية"

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