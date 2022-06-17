 
مباشر

زاخاروفا تنشر صورة معبرة لزيلينسكي مشفوعة بتعليق عن سر طاولة بوتين "الطويلة"

أخبار العالم

زاخاروفا تنشر صورة معبرة لزيلينسكي مشفوعة بتعليق عن سر طاولة بوتين
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t8x8

نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صورة تجمع الرئيسين الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والفرنسي إيمانويل ماكرون في كييف مع تعليق على لسان ماكرون.

إقرأ المزيد
تصريح زاخاروفا حول محاولة
تصريح زاخاروفا حول محاولة "إلغاء" السعودية يثير تفاعلا

ويظهر في الصورة ماكرون وهو يسلم بالأحضان على زيلينسكي، ويبدو كما لو أن الرئيس الفرنسي يهمس للرئيس الأوكراني بكلام ما في أذنه، فيما يتطلع الرئيس الأوكراني، وهو في زيه العسكري، بعيون محدقة وبوجه يخفي ابتسامة.

زاخاروفا تنشر صورة معبرة لزيلينسكي مشفوعة بتعليق عن سر طاولة بوتين

وكُتبت تحت الصورة عبارة، كما لو أن ماكرون يهمس بها لزيلينسكي في تلك اللحظة، تقول: "الآن أدرك لماذا لدى بوتين مثل هذه الطاولة الطويلة".

المصدر: تلغرام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا