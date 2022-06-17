زاخاروفا تنشر صورة معبرة لزيلينسكي مشفوعة بتعليق عن سر طاولة بوتين "الطويلة"

نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صورة تجمع الرئيسين الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والفرنسي إيمانويل ماكرون في كييف مع تعليق على لسان ماكرون.

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ويظهر في الصورة ماكرون وهو يسلم بالأحضان على زيلينسكي، ويبدو كما لو أن الرئيس الفرنسي يهمس للرئيس الأوكراني بكلام ما في أذنه، فيما يتطلع الرئيس الأوكراني، وهو في زيه العسكري، بعيون محدقة وبوجه يخفي ابتسامة.

وكُتبت تحت الصورة عبارة، كما لو أن ماكرون يهمس بها لزيلينسكي في تلك اللحظة، تقول: "الآن أدرك لماذا لدى بوتين مثل هذه الطاولة الطويلة".

المصدر: تلغرام