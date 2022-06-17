شاهد.. الصين تطلق حاملة طائرات ثالثة

أطلقت الصين رسميا اليوم الجمعة، حاملة طائرة ثالثة خلال مراسم أقيمت بمناسبة إنزال السفينة إلى المياه في حوض لبناء السفن في شنغهاي على ما ذكر التلفزيون العام "سي سي تي في".

وأطلق على اسم حاملة الطائرة اسم "فوجيان" تيمنا بمقاطعة صينية وهي الثانية التي تبنى كليا في الصين وأكثر تطورا بكثير من الحاملتين السابقتين. ولن تسلم إلى القوات البحرية إلا بعد تجارب عدة في البحر.

Power of Peace Strengthened. Another video of the launch of the 3rd Chinese aircraft carrier "Fujian" in Shanghai. pic.twitter.com/Ep9HHnktic — XIE Yongjun 解勇军 (@XIEYongjun_CHN) June 17, 2022

المصدر: "أ ف ب"