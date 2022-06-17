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شاهد.. الصين تطلق حاملة طائرات ثالثة

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شاهد.. الصين تطلق حاملة طائرات ثالثة
Globallookpress
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أطلقت الصين رسميا اليوم الجمعة، حاملة طائرة ثالثة خلال مراسم أقيمت بمناسبة إنزال السفينة إلى المياه في حوض لبناء السفن في شنغهاي على ما ذكر التلفزيون العام "سي سي تي في".

وأطلق على اسم حاملة الطائرة اسم "فوجيان" تيمنا بمقاطعة صينية وهي الثانية التي تبنى كليا في الصين وأكثر تطورا بكثير من الحاملتين السابقتين. ولن تسلم إلى القوات البحرية إلا بعد تجارب عدة في البحر.

المصدر: "أ ف ب"

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