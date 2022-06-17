بعد زلة لسان بوش الابن.. بيلوسي تعزو تدهور الوضع الاقتصادي إلى الحرب على "صدام حسين"

أثارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ألقت باللوم على الوضع الاقتصادي السيئ في الولايات المتحدة على "الحرب في العراق".

وقالت بيلوسي في تصريح إن الوضع الاقتصادي المتردي سببه "الحرب في العراق وكورونا".

Nancy Pelosi: "We have the war in Iraq, we have Covid..." pic.twitter.com/MM4QuhOjdI — The Post Millennial (@TPostMillennial) June 16, 2022

وردا على ذلك سخر أحد المغردين على "تويتر" من بيلوسي داعيا إلى إخضاعها لفحص طبي للتأكد من صحتها العقلية.

Someone perform a wellness check on @SpeakerPelosi



WATCH - "We have covid... We have the War in Iraq..."https://t.co/F4Fr5VSg6s — The First (@TheFirstonTV) June 16, 2022

وكتب مغرد آخر: "انتظر ماذا؟ التضخم خارج عن السيطرة بسبب حرب انتهت قبل 11 عاما؟".

Wait, what? Inflation is out of control because of a war that ended 11 years ago?!https://t.co/VyXm1vgFF1 via @YouTube — Steve Needles (@SteveNeedles) June 17, 2022

وسأل آخر ساخرا: "هل انتهى الأمر عندما قصف (الرئيس العراقي الراحل) صدام بيرل هاربور؟ وهل تكتشف نانسي للتو أن لديها يدين؟".

As Instapundit put it:



“Was it over when Saddam bombed Pearl Harbor”?!



And, is Nancy just discovering she has hands?https://t.co/L52wbwuNDw — Mike Smith (@USWeatherExpert) June 16, 2022

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الإبن، وقع في زلة لسان مشابهة قبل حوالي الشهر عندما زعم أن النظام الانتخابي في روسيا هو الذي أدى إلى التصعيد في أوكرانيا، وقال: "الانتخابات الروسية مزيفة.. النتيجة هي غياب المساءلة في روسيا وقرار رجل واحد لشن غزو غير مبرر ووحشي للعراق.. أعني أوكرانيا..".

المصدر: RT