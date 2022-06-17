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بايدن: العقوبات ضد روسيا أفضل نهج لواشنطن

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بايدن: العقوبات ضد روسيا أفضل نهج لواشنطن
AP Evan Vucci
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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن العقوبات الاقتصادية ضد روسيا كانت "أفضل خيار" للولايات المتحدة، التي لم تتمكن من عدم الرد على الوضع في أوكرانيا.

وقال بايدن في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس": "إنني رئيس الولايات المتحدة، وهذا يصب في مصلحة البلاد، دون أي مزاح".

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وتساءل بايدن: "ماذا كان سيحدث في حال بقت القوة الرئيسية في الناتو والبنية المنظمة التي نوحدها مكتوفة الأيدي في وجه العدوان الروسي؟".

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

المصدر: تاس

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