واشنطن: لن نتخلى عن العقوبات ضد روسيا ونعتبرها فعالة

أكدت الخارجية الأمريكية أنها لا تعتزم التخلي عن استراتيجية العقوبات ضد روسيا، معتبرة إياها "فعالة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "نحن لا نزال متمسكين باستراتيجيتنا... وهذه الاستراتيجية لا تفترض العقوبات المالية فحسب، بل وإجراءات للرقابة على الصادرات التي ستضيق الخناق في الوقت القريب وحتى أكثر من ذلك على المدى البعيد، على القاعدة الصناعية والتكنولوجية الروسية للقطاعين الدفاعي والفضائي وغيرهما من القطاعات الحيوية والاستراتيجية".

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وأشار برايس إلى أن البنك المركزي الروسي "اعترف بأن الاقتصاد الروسي لن يكون كما كان قبل 24 فبراير".

وأعاد إلى الأذهان أن الولايات المتحدة استثنت من العقوبات المنتجات الزراعية والأسمدة وتواصل بذل قصارى الجهود "لتقليص التكاليف" للولايات المتحدة والبلدان الأخرى إلى أدنى حد ممكن.

المصدر: نوفوستي