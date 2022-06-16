الدفاع الروسية: كييف تعدّ تلفيقات عن "وحشية الروس" في أوديسا

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تخطيط كييف لنشر تلفيقات عبر وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية والإنترنت عن "وحشية الروس" في أوديسا جنوب غربي أوكرانيا.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، يوم الخميس: "نحذر مقدما من أنه في المستقبل القريب من المخطط توزيع هذه المواد وغيرها من المواد الملفقة من قبل نظام كييف حول "وحشية الروس" المزعومة على نطاق واسع من خلال وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية، وكذلك موارد الإنترنت".

وشدد ميزينتسيف مرة أخرى على أنه خلال العملية العسكرية الخاصة، يعامل الجيش الروسي السكان المدنيين بشكل إنساني للغاية ولا يضرب البنية التحتية المدنية، على عكس التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية