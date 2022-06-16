المخابرات الأوكرانية تعلن أنها حصلت على الوثائق الفنية لجسر القرم
زعمت المخابرات الأوكرانية بأنها حصلت على البيانات الخاصة بجسر القرم، والتي تتضمن معلومات حول "البنية التحتية له بالكامل".
وقالت المخابرات الأوكرانية: "نتحدث عن التوثيق الفني وإنشاء ممر نقل عبر مضيق كيرتش".
وأضافت: "لدينا معلومات مفصلة عن التضاريس، وسطح الطريق، ودعامات الجسر، والهياكل المضادة للانهيارات الأرضية، والمداخل والمخارج، والبنية التحتية الكاملة له".
وفي وقت سابق، وصف قائد القوات الأوكرانية دميتري مارشينكو جسر القرم بأنه الهدف الأول للأسلحة الغربية التي تحصل عليها قوات كييف من الناتو.
وشدد الكرملين أكثر من مرة أن أمن شبه جزيرة القرم يكفله الجيش الروسي، وأن أي اعتداء على الجسر سيعقبه رد حاسم.
المصدر: RT
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .