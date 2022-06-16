بوشيلين يدعو إلى تحرير جميع المدن الروسية في أوكرانيا بما في ذلك أوديسا 

قال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين، إن نتيجة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يجب أن تكون تحرير "جميع المدن الروسية" هناك، بما في ذلك أوديسا.

وأضاف بوشيلين، خلال رده على سؤال حول مصير أوديسا: "يجب تحرير كل المدن الروسية في أوكرانيا".

ويشار إلى أن روسيا بدأت بتنفيذ العملية العسكرية في أوكرانيا اعتبارا من يوم 24 فبراير الماضي. وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين، أن هدفها يكمن في حماية سكان المنطقة الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات.

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ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، أكمل الجيش الروسي بالفعل المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - مما قلل بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي