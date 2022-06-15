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بوشيلين: يمكن انضمام دونيتسك إلى روسيا ككيان منفصل

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بوشيلين: يمكن انضمام دونيتسك إلى روسيا ككيان منفصل
Globallookpress Kremlin Pool
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين
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أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين أن الجمهورية يمكن أن تصبح جزءا من روسيا ككيان منفصل، مع الاحتفاظ بكلمة "جمهورية" في الاسم.

وفي مقابلة مع RT في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي، تحدث بوشيلين عن إبقاء عبارة "الجمهورية الشعبية" في الاسم والانضمام إلى روسيا، وتساءل بوشلين: "كيف يتعارض أحدهما مع الآخر؟". وشبه هذه الحالة بجمهورية تتارستان الروسية.

وأعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك في وقت سابق أن استفتاء قد ينظم قريبا في أراضي الجمهورية على انضمامها إلى قوام روسيا.

المصدر: نوفوستي

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