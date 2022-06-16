قوات دونيتسك ولوغانسك تقضي على عشرات العسكريين الأوكرانيين وتدمر معداتهم

قالت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، إن عناصرها تمكنوا من القضاء على 29 عسكريا من القوات الأوكرانية وتدمير 7 آليات مدرعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت القيادة، في بيانها اليوم: "خلال الاشتباكات بين وحداتنا والقوات الأوكرانية في اليوم الماضي، تكبد العدو خسائر في القوى العاملة والمعدات العسكرية وهي: 29 فردا، وسبع ناقلات جند مدرعة، وثلاث قطع من الآليات".

وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت قيادة قوات لوغانسك، عن القضاء على 29 عسكريا من القوات الأوكرانية.

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من جانبها، أكدت قوات دونيتسك، اليوم الخميس، أنها تمكنت بمساعدة الجيش الروسي من تدمير راجمتي صواريخ من طراز "غراد" و 47 عنصرا من قوات الأمن الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي يوم الأربعاء، ذكرت قوات دونيتسك الشعبية أن خسائر القوات الأوكرانية في المعارك معها، بلغت أكثر من 30 شخصا خلال اليوم الماضي.

المصدر: نوفوستي