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قوات لوغانسك تحرر منطقتين جديدتين على أراضيها

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قوات لوغانسك تحرر منطقتين جديدتين على أراضيها
Sputnik
قوات لوغانسك
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سيطرت قوات دونيتسك على منطقتي فيدروجينيا وميدنايا غورا بعد دحر التشكيلات المسلحة الأوكرانية الأوكرانية منها، فيما تستمر المعارك للسيطرة على منطقة روتي.

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن قوات جمهورية لوغانسك التي شنت هجوما على مدينة باخموت، سيطرت على منطقتين مأهولتين بالسكان وهما فيدروجينيا وميدنايا غورا، فيما تستمر المعارك للسيطرة على منطقة روتي.

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وتتقدم قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في وقت واحد من اتجاهين، الأول من سفيتلودارسك من دونيتسك والآخر من بوباسنايا في لوغانسك، بمساندة المدفعية الروسية التي تضرب مواقع النازيين بضربات دقيقة.

 

المصدر: "نوفوستي"



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