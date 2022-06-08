لوغانسك: قوات كييف تستخدم سياسة الأرض المحروقة في دونباس

أكدت سلطات لوغانسك أن قوات كييف تستخدم سياسة الأرض المحروقة في دونباس، بحرقها للغابات وتدمير المناطق السكنية أثناء انسحابها.

وقالت: "أثناء انسحابهم، يستخدم النازيون الأوكرانيون سياسة الأرض المحروقة مثل أسلافهم الأيديولوجيين. ولا يقتصر الأمر على قصف البلدات، ولكن أيضا يقصفون الغابات".

وشددت على أن الجرائم البيئية للقوات المسلحة الأوكرانية "أصبحت شائعة".

وأضافت: "من الصعب تقييم الضرر الذي ألحقه مسلحو أوكرانيا بالنظام البيئي للمنطقة. نرى الكثير من الغابات تحترق نتيجة القصف الأوكراني".

وتابعت: "يسعى المسلحون الأوكرانيون إلى تحويل أراضي دونباس إلى رماد غير صالحة للحياة البشرية، باستخدام سياسة الأرض المحروقة ليس فقط في المدن والبلدات في دونباس، ولكن في الغابات الموجودة في المنطقة أيضا".

المصدر: نوفوستي