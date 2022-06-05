دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ30 قذيفة خلال 10 دقائق
Legion-Media
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أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك بـ30 قذيفة خلال 10 دقائق.
وقالت مصادر الجمهورية: "تم تسجيل قصف من جهة الجماعات المسلحة الأوكرانية على بلدة نوفو ميخايلوفكا في منطقة بتروفسكي بدونيتسك، حيث تم إطلاق 10 قذائف من عيار 152 ملم".
وأضافت أن القوات الأوكرانية أطلقت 20 قذيفة أخرى من عيار 152 ملم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك.
المصدر: نوفوستي