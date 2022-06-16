 
مباشر

بقطار خاص.. ماكرون وشولتس ودراغي يصلون إلى أراضي أوكرانيا

أخبار العالم

بقطار خاص.. ماكرون وشولتس ودراغي يصلون إلى أراضي أوكرانيا
La Repubblica
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t8my

استقل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الخميس قطارا خاصا متوجهين إلى كييف، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية وألمانية.

وقالت قناة "تسي دي اف" الألمانية وصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إن القادة الثلاثة استقلوا هذا القطار الخاص في بولندا ويتوقع أن يصلوا صباح الخميس إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

ونشرت الصحيفة الإيطالية صورا للقادة الثلاثة على متن القطار.

إقرأ المزيد
قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يزورون كييف الشهر الجاري
قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يزورون كييف الشهر الجاري

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أن قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يعتزمون السفر إلى كييف في 16 يونيو لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا