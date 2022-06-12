قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يزورون كييف الشهر الجاري

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس السفر إلى كييف قبيل عقد قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى نهاية يونيو الجاري، وفقا لما أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وذكرت الصحيفة الألمانية يوم السبت نقلا عن مصادر في حكومتي فرنسا وأوكرانيا، أن شولتس يعتزم القيام بالزيارة برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.

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ولم يعلق المتحدث باسم الحكومة الألمانية على تقرير "بيلد".

يشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب زار عدد من القادة كييف لإظهار "التضامن" مع أوكرانيا عقب العملية العسكرية الروسية.

ومع ذلك، كان شولتس قد قال من قبل إنه سيقوم بالزيارة فقط عندما يكون لها "غرض واقعي".

وتأمل أوكرانيا أن يعلن الاتحاد الأوروبي أنها مرشحة للحصول على عضوية التكتل خلال قمته يومي 23 و24 يونيو الجاري، وذلك قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع في قصر إلماو بجبال الألب البافارية، المقرر عقدها في الفترة من 26 إلى 28 يونيو الجاري.

يذكر أن ألمانيا تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع خلال عام 2022.

المصدر: د ب أ