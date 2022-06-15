بيسكوف: لا يوجد حوار روسي أمريكي

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن العلاقات بين موسكو وواشنطن عند نقطة الصفر ولا يوجد حوار بين البلدين، لذلك فإن الحديث عن نتائج القمة بين قادة البلدين في 2021 غير مجدية.

وقال بيسكوف: "الموضوع ليس تقليل من قيمة نتائج القمة بين القادة، ولكن من الواضح أن الحديث الآن عن هذه النتائج هو موضوع غير مجد، لأن العلاقات الآن في الواقع عند نقطة الصفر.. لا يوجد أي حوار روسي أمريكي".

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن قمة في جنيف في يونيو الماضي.

المصدر: نوفوستي