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السفير الروسي بواشنطن: حوارنا السياسي مع الولايات المتحدة في مأزق

أخبار روسيا

السفير الروسي بواشنطن: حوارنا السياسي مع الولايات المتحدة في مأزق
Sputnik MIKHAIL TURGIYEV
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صرح السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنطونوف بأن الحوار السياسي بين روسيا والولايات المتحدة "في مأزق".

وأشار أنطونوف في كلمة خلال حفلة بالسفارة الروسية بمناسبة العيد الوطني القادم، إلى أن العلاقات بين موسكو وواشنطن "وصلت إلى النقطة الحرجة"، مضيفا أنه بسبب سياسات الولايات المتحدة "وصل الحوار السياسي الثنائي إلى المأزق".

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وأكد السفير أن "روسيا منفتحة على التعامل الدبلوماسي المبني على أساس الاحترام المتبادل والمساواة، وخاصة الآن عندما يواجه العالم مثل هذا العدد الكبير من التحديات التي تتطلب الردود المنسقة من جانب المجتمع الدولي بأسره".

وذكر أنطونوف من بين التحديات القائمة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتغيير المناخ والأمن الغذائي.

المصدر: تاس

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