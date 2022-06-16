عشرات الفنانين والمثقفين يشاركون في مظاهرة ضد إلغاء الثقافة الروسية في ميلانو

شارك حوالي مائة شخص في ميلانو في مظاهرة ضد إلغاء الثقافة الروسية وأي شكل من أشكال التمييز.

ونظم الحدث في الساحة تحت قوس السلام بعد شهر من مسيرة مماثلة نظمت في وسط روما. ووفق ما قالته الأمين العام لجمعية "أصدقاء روسيا العظيمة" يوليا بازاروفا لوكالة "نوفوستي"، شارك المغني البانو، والممثل بيبو فرانكو وشخصيات ثقافية إيطالية أخرى، في التجمع، وأعربوا عن تضامنهم مع روسيا، كما أعرب علماء اجتماع ونقاد فن وشعراء عن تضامنهم مع المشاركين.

وقالت بازاروفا "لقد مر شهر، ورأينا أن "لا سكالا" ميلان سيفتتح الموسم الجديد بأوبرا موسورغوسكي. في روما، في أوائل شهر مايو، أقيم حفل موسيقي كلاسيكي مع أعمال الملحنين الروس. أي أن هناك إشارات إيجابية".

ووفقا لها، فإن التجمع الحالي يقام تحت شعارات "الثقافة حوار بين الشعوب"، "من الثقافة إلى الحقيقة"، "لا - لرهاب روسيا". مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى ممثلي الدوائر الثقافية الناطقة بالروسية والإيطالية، شارك راقصون من فرقة الرقص التقليدية "روسيانا" في المسيرة.

المصدر: نوفوستي