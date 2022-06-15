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البيت الأبيض: على كييف أن تتخذ القرارات بشأن تسوية النزاع بنفسها

أخبار العالم

البيت الأبيض: على كييف أن تتخذ القرارات بشأن تسوية النزاع بنفسها
Legion-Media
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أعلن البيت الأبيض أن أوكرانيا يجب أن تتخذ قرارات بشأن تسوية النزاع في البلاد بنفسها.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، يوم الأربعاء: "أعتقد أن على الزعماء الأجانب أن يتحدثوا نيابة عن أنفسهم وعن بلدانهم ومصالحهم الوطنية".

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وتابع: "وبشأن موقف الرئيس بايدن لم يتغير أي شيء، فلا يمكن حل أي شيء متعلق بأوكرانيا بدون أوكرانيا. وأوكرانيا دولة ذات سيادة والرئيس زيلينسكي رئيسها المنتخب ديمقراطيا وعليه أن يحدد كيف ستنتهي هذه الحرب، وما يعتبره انتصارا وكيف يمكن تحقيق هذه النتيجة".

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إنه سيتعين على الرئيس الأوكراني إجراء محادثات مع روسيا لإنهاء النزاع.

وفي شأن آخر، صرح كيربي بأن الولايات المتحدة لم تر أي دليل على تقديم الصين دعما عسكريا لروسيا في عمليتها في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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