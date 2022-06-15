ماكرون: سيتعين على أوكرانيا التفاوض مع روسيا

صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، بأنه سيتعين على أوكرانيا إجراء محادثات مع روسيا في وقت ما، في محاولة لإنهاء الحرب بين البلدين.

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جاء ذلك أثناء زيارته إلى رومانيا ومولدوفا، حيث صرح ماكرون بأنه "سيتعين على الرئيس الأوكراني ومسؤوليه التفاوض مع روسيا".

وصرح مصدران دبلوماسيان بأن ماكرون وصل رومانيا يوم أمس الثلاثاء، في رحلة تستغرق ثلاثة أيام إلى الجناح الجنوبي لحلف "الناتو" بما في ذلك مولدوفا قبل أن يتوجه إلى كييف على الأرجح يوم الخميس، في زيارة يصحبه فيها المستشار الألماني، أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي.

المصدر: نوفوستي