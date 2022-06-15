رئيس الوزراء اللاتفي حول الوضع في أوكرانيا: السلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال النصر

علق رئيس الوزراء اللاتفي، كريشيانيس كارينش، على الوضع في أوكرانيا بأن "السلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال النصر"، داعيا إلى زيادة إمدادات الأسلحة إلى كييف.

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جاء ذلك في مقابلة نشرتها صحيفة "باييس" الإسبانية اليوم، الأربعاء، حيث قال إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا "لها تأثير، إلا أن معظم دول الاتحاد لا تزال تشتري الغاز، وهو ما يسمح بالحفاظ على استقرار الروبل" وتمويل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. حيث يعتقد رئيس الحكومة بضرورة "إيجاد طريقة للاتفاق على كيفية إدراج الغاز في العقوبات"، وتابع: "لقد كان حوالي 90% من الغاز الذي استوردته لاتفيا العام الماضي روسيا، لكننا لن نشتري بعد الآن". وأضاف: "نحن لا ندرس استئناف واردات الغاز من روسيا، ولدينا خطة طوارئ حتى لا يكون ذلك ضروريا".

وتابع كارينش أن استراتيجية الدفاع لحلف "الناتو" بالنسبة لدول البلطيق وبولندا أنه في حالة وقوع هجوم، فسيكون "الناتو" على استعداد لخسارة جزء من الأراضي، من أجل استعادتها لاحقا". إلا أنه يرى أن "خيار التنازل عن الإقليم ولو لفترة قصيرة من الزمن لا يمكن النظر فيه، حيث أن على (الناتو) إنشاء استراتيجية دفاعية تقدمية، مع وجود دائم وكبير للقوات على الجانب الشرقي" كما يعتقد رئيس الوزراء اللاتفي.

المصدر: تاس