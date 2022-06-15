روسيا تؤكد أن مشروع "سنيجينكا" في القطب الشمالي سيتم تنفيذه بغض النظر عن موقف الشركاء

أكد رئيس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي، نيكولاي كورتشونوف، أن مشروع "سنيجينكا" في القطب الشمالي سيتم تنفيذه بشكل منفرد من قبل روسيا بغض النظر عن مشاركة الشركاء الأجانب.

وقال كورتشونوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "تم تعليق مشاركتنا من قبل الدول الأعضاء في مجلس القطب الشمالي، لكن العمل المخطط له من قبل الجانب الروسي في مشروع (سنيجينكا) مستمر".

وأوضح أن "مفهوم المشروع ومحتواه هو نتيجة المساهمة الفكرية الروسية. لذلك، بغض النظر عما إذا كان الشركاء الأجانب سيشاركون أم لا، سيتم تنفيذ المشروع وفقا للخطة التي وضعت منذ البداية من قبل المنظمات الروسية".

ووفقا له، يجب أن تصبح محطة القطب الشمالي الدولية "سنيجينكا" مجمعا مستقلا تماما يعمل على أساس الطاقة المتجددة والهيدروجين.

ستتألف المحطة من عدة مبان على شكل قبة متصلة بواسطة ممرات، الموقع العام للمباني يشبه من الأعلى ندفة الثلج، ولهذا السبب حصل مشروع المحطة على اسمه.

المصدر: سبوتنيك