واشنطن تتابع الأنباء الواردة حول أسر أمريكيين اثنين في دونباس

أعلن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي أن سلطات الولايات المتحدة تتابع الأنباء حول أسر جنديين أمريكيين سابقين بالقرب من خاركوف، وتحث الأمريكيين على عدم السفر إلى أوكرانيا للقتال.

وقال ردا على طلب للتعليق على التقارير التي ظهرت في وقت سابق في وسائل الإعلام: "لا أستطيع تأكيد هذه التقارير. علمت بهذا فقط قبل مجيئي إلى هنا. وسنبذل قصارى جهدنا لمتابعة ذلك".

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وأضاف: "بالطبع، إذا كان هذا صحيحا، فسنفعل ما بوسعنا لإعادتهم إلى منازلهم بأمان".

وتابع: "أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب الآن لتذكيركم بأننا نعارض سفر الأمريكيين إلى أوكرانيا والمشاركة في الأعمال القتالية في أوكرانيا".

وكشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية في وقت سابق عن اعتقال جنديين أمريكيين سابقين شاركا في القتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا، خلال معركة شرسة خارج مدينة خاركوف.

المصدر: تاس