تشاووش أوغلو: آلية لنقل الحبوب قد تناقش خلال لقاء اسطنبول

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن إمكانية مناقشة صياغة آلية لإقامة ممر لنقل الحبوب الأوكرانية خلال لقاء رباعي محتمل في إسطنبول بمشاركة روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "إذا حصلنا على رد إيجابي من روسيا، سنعقد لقاء رباعيا في إسطنبول".

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وأشار إلى أن هذا اللقاء سيناقش آلية إقامة الممر لنقل الحبوب الأوكرانية، مضيفا أنه "من الضروري تبديد المخاوف لدى جميع الأطراف. وفي حال ورد من روسيا رد إيجابي بشأن المناطق الآمن... سيعقد اللقاء".

وأضاف الوزير التركي أنه أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف بالموقف التركي إزاء الممر الآمن البحري خلال المباحثات في أنقرة يوم 8 يونيو.

المصدر: تاس